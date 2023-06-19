Ensarioğlu: Kandil ve Demirtaş’ın Çözüm Süreci’nin bitmesinde günahı var

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Seçimin galibi AK Parti’den Diyarbakır Milletvekili seçilerek 5 yıllık aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geri dönen Galip Ensarioğlu, Duvar’a verdiği röportajda Kürt sorunu ve Çözüm Süreci’yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Galip Ensarioğlu’na göre bu dönemin en önemli gündemi yeni anayasa. Bu anayasanın olmazsa olmazı ise eşit yurttaşlık. Anadilde eğitim konusunda evrensel normlara işaret ediyor. Ensarioğlu, Çözüm Süreci’nin tekrar başlaması halinde ise PKK’nin sadece şiddet konusunda muhatap alınabileceğini söylüyor.

Çözüm Süreci’nin yeniden başlama ihtimaliyle ilgili soruya Ensarioğlu, “Çözüm Süreci çok klişe bir laf oldu artık. Çözüm Süreci bitti, bittiği yerden başlamaz” yanıtını verdi.

Ensarioğlu, “Sürecin muhatabı kim olur? PKK sürece dahil edilir mi?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Öyle şey olur mu? Zaten yanlışlarımızdan biri de oydu. PKK şiddetin muhatabıdır. Ama Kürt sorununun veya demokratikleşmenin muhatabı bu ülkede yaşayan herkestir.”

“Demirtaş geçmişte Kandil ile doğru orantılı ilerliyordu. Abdullah Öcalan’la değil” diyen Ensariğlu, Çözüm Süreci'nin bitmesiyle ilgili şunları kaydetti:

“Kandil’in ve Selahattin Demirtaş’ın sürecin bitmesinde günahı var. Kandil’e isteyerek veya istemeyerek boyun eğdi. Öcalan’ı ve Çözüm Süreci’ni boşa çıkarmada irade ortaya koyamadı.”