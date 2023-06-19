Başbakan Mesrur Barzani Hollanda Büyükelçisi’yle ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün Hollanda’nın Bağdat Büyükelçisi Hans Sandee ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Irak’taki son siyasi gelişmeler ve Hollanda-Kürdistan Bölgesi ilişkileri ele alındı.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin de değerlendirildiği görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunmasına vurgu yapıldı.

Tarafların arasındaki anlaşmalara bağlı olduklarını ifade eden Başbakan, Irak’ın güvenlik ve huzurunun anayasanın uygulanması ve anlaşmalara saygıya bağlı olduğunu dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin içişlerine de değinen Başbakan, yasa dışı ve sorumsuz taleplere izin vermeyeceklerini ifade etti.

Başbakan, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin zamanında yapılması gerektiğini yineledi.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu dile getiren Hollanda’nın Bağdat Büyükelçisi, federal Irak çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’nin güçlenmesi ve gelişmesinden yana olduklarını vurguladı.