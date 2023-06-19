Gazeteci Sinan Aygül'e saldırı TBMM gündemine taşındı

HABER MERKEZİ

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri Cengiz Çandar ve Semra Çağlar Gökalp, Gazeteci Sinan Aygül’ün Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin resmi koruması ve belediye görevlileri tarafından saldırıya uğramasını TBMM gündemine taşıdı.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TNMM’ye sunduğu önergede “Gazetecileri hedef alan saldırı ve şiddet suçlarıyla mücadele etmek adına kapsamlı bir eylem planı ortaya koyacak mısınız?” sorusunu yöneltti. Aygül’ün saldırıya uğramasına sebep olduğu belirtilen yolsuzluk iddialarını da önergesi ile gündeme getiren Çandar, Tatvan Belediyesindeki yolsuzluk iddiaları hakkında gerekli tahkikatın başlatılıp başlatılmayacağını sordu.

Çandar, Aygül’ye yönelik saldırıya ilişkin bir soru önergesini de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e sundu. Çandar, Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Gazetecilere yönelik saldırıların sonlanmasını sağlayacak ve basın özgürlüğünü teminat altına alacak etkili adımlar atmaya ilişkin niyetiniz ve bu konularda bir planınız var mıdır?

Gazetecileri şiddete açık hale getiren nefret iklimi ve cezasızlık kültürüyle mücadele etmek adına kapsamlı ve kararlı politikalar ortaya koyacak mısınız?”

BİTLİS MİLLETVEKİLİ GÖKALP: GEYLANİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?

Yeşil Sol Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle sunduğu önergede Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’yle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını, taşınmaz satışlarıyla ilgili usulsüzlük iddiaları hakkında bir inceleme bulunup bulunulmadığını sordu.

Gökalp ayrıca Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Endeksi sıralamasında 180 ülke içinde 165'inci sırada yer aldığını hatırlatarak “Bu gerilemeyi gidermeye yönelik Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır?” sorusunu yöneltti.