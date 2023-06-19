AK Parti'den AYM'nin HDP kararına ilişkin açıklama

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı gerçekleşen toplantı sürerken parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

“Milyonlarca konutta incelemelerde bulunuldu” diyen Ömer Çelik, “Vatandaşlarımızın hasarlı binaları tespit edildi. Bu yıl 310 bin konutun tamamlanarak teslim edilmesi için arkadaşlarımız tüm gücüyle çalışmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki çalışmalardan söz eden Çelik, şöyle konuştu:

“Köy evleri önem verdiğimiz husus. Köydeki insanlarımızın doğal yaşam koşullarında yaşayabilmesi açısından. 2023 yılında 70 bin köy evinin yapılması planlanmaktadır. Şimdiye kadar 37 binden fazla köy evi ihalesi tamamlanmıştır. Orada AFAD, Kızılay, kamu kurumları 4 milyon kişiye yemek hizmeti sürdürülmektedir. Konteyner ve çadır hassasiyeti devam etmektedir. Orada hayatın normale dönmesi için işyerleri yapılıyor. Oradaki insanımızın bütün kayıplarımıza tabii ki hiçbir zaman unutmayacağız ama oradaki çocukların geleceğe hazırlanması için de pek çok sosyal faaliyet, rehabilitasyon projesi de yürürlüktedir. Vatandaşlarımıza dünyada küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden etkilendiğini ifade etmiştik. Bu tablodan vatandaşlarımızın ekonomik olarak olumsuz etkilendiğini farkındayız. Yine cumhurbaşkanımızın dirayetli politikaları ve kadrolarımızla biz çözeceğiz.”

"ENFLASYONLA MÜCADELE"

Çelik, enflasyondaki gelişmelere değindi ve şunları ifade etti:

“Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda mücadelemizin ivmesini artırarak, etkisini geliştirerek devam ettireceğiz. İş dünyası bütün paydaşlarla birlikte cumhurbaşkanımız enflasyonun tek haneye inmesi için politikaları hayata geçirmeye devam edecek. Seçimden önce vatandaşlarımıza söylediğimiz gibi, bundan sonra da bu sorunları biz çözeriz dedik. İnşallah enflasyonun tek haneye düştüğü rakamları göreceğiz. Türkiye Yüzyılı dediğimizde ülkemizin sosyal, siyasal, ekonomik projeyi kapsayan pek çok hedefleri içermektedir. Türkiye bölgesel barışa ve dünya barışına da güçlü bir şekilde katkı vermektedir. NATO ile olan ilişkilerimiz açısından ilkeli bir siyasete devam ediyoruz.”

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

“NATO terörle mücadeleyi önemsemelidir” diyen AK Parti Sözcüsü, şöyle devam etti:

“Terörle mücadelede hiç kimse çifte standart üretmeye kalkmamalıdır. NATO ülkeleri içerisinde birilerinin tutup da bir başka NATO ülkesine saldıran terör örgütlerine destek vermesi gibi birtakım uygulamalar son bulmalıdır. En son Çağatay Bey'in ev sahipliğinde İsveç, NATO tarafıyla toplantı gerçekleştirildi. İsveç'in attığı adımlar var. 'İki PKK'lıyı iade ettik' diyorlar. Bunun güçlü bir şekilde uygulanması gerekiyor. Yasaları ya yargı ifade hürriyeti adı altında yeterli bir uygulama alanına sokmuyor ya da güvenlik güçleri bunu yerine getirmiyor. Kaldı ki, bize iade ettikleri kişiler terörle değil uyuşturucu ile bağlantılı kişiler.”

Çelik, “Buna ilkesel standart getirmemiz gerekiyor. NATO üyesi ABD'nin PYD'ye desteği, ortak güvenliğe zarar veren tablo ortaya çıkarmaktadır. Birileri Türkiye'nin savunma ihtiyaçları için gerekli gördüğü savunma araçlarını vermekten imtina ediyorsa, örtülü ya da açık ambargo uygulamaya kalkıyorsa, Türkiye'nin alternatif arayışına girmesini de herhangi bir şekilde eleştirmemelidir” şeklinde konuştu.

"AB İLE İLİŞKİLER DEVAM EDİYOR"

Avrupa Birliği’yle (AB) ilişkilere de değinen Ömer Çelik, şunları kaydetti:

“Bunların hiçbiri iki eşit halk, iki egemen devlet olduğu gerçeğini değiştiremez. Burada son zamanlarda ABD ve AB'nin yaklaşımlarının hiç de olumlu olmadığını gördük. AB ile ilişkiler devam ediyor. Fasılları açıp, bunları tartışmalıyız. Biz masada müzakere bile etmeyelim yaklaşım ortaya koydukları zaman oranın siyasi birlik olmaktan çıkıp ideolojik önyargı ile hareket ettiğini gösteriyor. En son Ukrayna-Rusya savaşında gördük ki, Türkiye olmaksızın AB'nin bir açılım yapması, diplomasi yürütmesi mümkün değildir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi konusunda adım atılabilir. Geleceğe dönük olarak işbirliği mekanizmaları açısından önemli olur. Cumhurbaşkanımızın Kafkaslarda barış siyasetini yürütmeye devam etmektedir. Orada bir birlik oluşması hatta Ermenistan'ın da bu birliğe ait olmasını Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev ile ortak karar olarak ortaya koymuştur.”

ERMENİSTAN AÇIKLAMASI

AK Partili Çelik, “En son Ermenistan başbakanı Paşinyan'ın, cumhurbaşkanlığımızın göreve başlama törenine gelmesi, davet edilmesi buradaki iyi niyeti göstermektedir. Kafkasya'da diyaloğun güçlenmesi yeni istikrar zemininin oluşması bakımından son derece kıymetli olacaktır. Haziran'da Astana'da bir toplantı yapılacak. Türkiye, Rusya, İran, Suriye dışişleri bakan yardımcıları katılacak. Biz siyasi süreci desteklemeye devam ediyoruz. 10 Mayıs'ta bir yol haritası hazırlanmıştı. Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme güçlü bir şekilde desteklenmektedir” dedi.

MISIR İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

“Türkiye ile Mısır arasında yürüyen normalleşme önemlidir” diyen Çelik, “Son derece güçlü bir vizyonla yürümektedir. İnşallah yakın dönemde devlet başkanlarımızın bir araya gelmesiyle bu süreç bölge barışı, enerji güvenliği açısından son derece kıymetli sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.

AYM’NİN HDP KARARI

Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Halkların Demokratik Partisi’yle (HDP) ilgili kararını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları söyledi:

“Dünyanın çeşitli yerlerinde görüleceği gibi AYM kararlarında demokrasinin, kamu düzeninin, hukuk devletinin korunması için en güçlü tedbirler teröre karşı alınır. Terör paylaştığımız bütün insani değerlerin düşmanıdır. 14 Mayıs'a giderken açıkça terörün Türk siyasi hayatına müdahalesi için açık beyanlarını gördük. AYM meşru hakları istismar ederek, terör propagandasına dönük olan harcayan tutumlar karşısında herhangi bir şekilde değerlendirme yapmıyor. Tek taraflı bakış açısı söz konusu oluyor. Bugün siyasetin belli parçasını bir terör örgütü tutmaktadır. AYM bu kararıyla herhangi bir şekilde teröre karşı alınacak tedbirler açısından zaaf oluşturacak bir karar ortaya koymuştur.”

Çelik, “Bu konuda dünyadaki örneklere bakarak bunları söylemekten kaçınmamızı gerektirmiyor. Nitekim İspanya'nın Batasuna kararını AİHM de onaylamıştır. Bir demokrasinin terör karşısında kendini koruma refleksleri açısından zaaf oluşturacak karardır” diye konuştu.

AYM'DEN HDP KARARI: HAZİNE YARDIMINA BLOKE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini görüştü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de açılan davada, partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.

AYM’nin 5 Ocak’ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gündemine aldığı HDP’nin Hazine yardımı yatırılan banka hesaplarına geçici bloke konulması kararına AYM üyeleri Zühtü Arslan, Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ve Selahaddin Menteş karşı çıkmıştı. Geçici bloke konulması yönünde oy kullanan üyelerse Hasan Tahsin Gökcan, Kadir Özkaya, Muammer Topal, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Basri Bağcı, İrfan Fidan, Kenan Yaşar ve Muhterem İnce olmuştu. Karar 9 üyenin oyu ve 6 üyenin karşı oyuyla alınmıştı.

AYM üyeleri, HDP’nin savunmasının ardından geçici bloke kararını yeniden değerlendirmek üzere 9 Mart'ta toplandı. 5 Ocak’ta HDP’nin hesaplarına geçici bloke konulması yönünde oy veren Hasan Tahsin Gökcan ve Rıdvan Güleç, bu kez bloke kararının kaldırılması yönünde oy kullandı. Zühtü Arslan, Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ve Selahaddin Menteş, Hasan Tahsin Gökcan ve Rıdvan Güleç bloke kararının kaldırılması yönünde oy kullandı. Kadir Özkaya, Muammer Topal, Recai Akyel, Basri Bağcı, İrfan Fidan, Kenan Yaşar ve Muhterem İnce ise karşı oy veren isimler oldu. Karar 8 üyenin oyu ve 7 üyenin karşı oyuyla alındı.