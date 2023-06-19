ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı: Kürdistan Bölgesi fırsatlar ülkesi

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ABD Ticaret Odası Ortadoğu İşleri Başkan Yardımcısı Steve Lutes, ABD şirketlerinin Kürdistan Bölgesi'ne gelişindeki ana faktörlerden biri Kürdistan Bölgesi'nin istikrarı olduğunu söyledi.

Invest Kurdistan’ın lansman töreninde konuşan ABD Ticaret Odası Ortadoğu İşleri Başkan Yardımcısı Steve Lutes, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin reform için attığı adımları önemli olarak nitelendirerek, ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lutes, "Tarım sektörüne odaklanıyoruz ve ABD şirketlerinin gelişindeki ana faktörlerden biri Kürdistan Bölgesi'nin istikrarıdır. Gıda, tarımsal üretim, depolama ve restoranlara dağıtım alanlarında çok sayıda tarım şirketinin bizimle birlikte olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ekipte 14 şirket ve 24 işletme yer alıyor" dedi.

ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Lutes, “Yanımızda bulunan heyet, Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın Kürdistan Bölgesi ekonomisini çeşitlendirme arzu ve vizyonuna bir yanıt niteliğindedir. Kürdistan Bölgesi'nin bir fırsatlar ülkesi olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Lutes, “Invest Kurdistan ile birlikte büyük bir ortak olup Kürdistan'a yatırım yapmaya çalışacağız. Kürdistan'da çalışmak isteyenler için bir etken ve teşvik edici olacağız" dedi.