Başbakan: Invest Kurdistan’ın amacı yatırımcılara kolaylık sağlamak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Invest Kurdistan'ın amacının, yatırım sürecini daha da geliştirmek ve yatırımcılara kolaylık sağlamak olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi’ne özel online yatırım platformu Invest Kurdistan’ın lansman töreninde konuşan Başbakan Mesrur ​​Barzani, platformun yerli ve yabancı yatırımcılara kolaylık sağlaması için kurulduğunu belirtti.

Söz konusu platform sayesinde yatırımcıların Kürdistan’daki imkanlarla ilgili bilgilere hızlıca ulaşabileceklerini kaydeden Başbakan, kamu sektörüyle özel sektörün birinin tamamlayıcısı olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda zorlu ekonomik süreçlerden geçtiklerini vurgulayan Başbakan, bu süreçleri aştıklarını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki özel sektöre teşekkür eden Başbakan, Kürdistan pazarına yerli ve yabancı yatırımcıların daha çok güvenmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Dijitalleşme alanında çalışmalarını artıracaklarını söyleyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin doğasının tarım, sanayi ve turizm için uygun olduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik çeşitliliğini arttırma çabalarını sürdürdüklerini kaydeden Başbakan, insan gücünün en büyük sermayeleri olduğunu söyledi.

Kürdistan doğasının diğer bir önemli sermayeleri olduğunu belirten Başbakan, bunun tüm Ortadoğu’da bir turizm merkezi olmayı beraberinde getirme potansiyeli olduğunu ifade etti.

Irak bütçesinin siyasetten uzak bir şekilde adilce dağıtılmasını beklediklerini söyleyen Başbakan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile iyi bir karşılıklı anlayışa sahip olduğunu dile getirdi.