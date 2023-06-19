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Titanik'in enkazını turistlere gösteren deniz aracı Atlas Okyanusu'nda kayboldu

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlardan biri, Atlas Okyanusu'nda kaybolurken, aracın içinde kaç turistin bulunduğu henüz bilinmiyor.
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dünya Atlas Okyanusu Titanik

HABER MERKEZİ

BBC'nin haberine göre, Boston Sahil Güvenlik ekipleri, turistik amaçla kullanılan denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğunu bildirdi.

Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışma başlatırken, denizaltında kaç turistin olduğu henüz bilinmiyor.

Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler 250 bin dolar ödüyor.

GEMİ, KUZEY ATLANTİK'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

 

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