EURO 2024 elemelerinde 12 maç oynandı: İşte sonuçlar

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EURO 2024 elemelerinin 4. haftasının ilk gününde B, C, D, H ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

İngiltere ve Finlandiya sahadan farklı galip ayrıldı. C Grubu'nda İngiltere, Kuzey Makedonya'yı 7-0, H Grubu'nda ise Finlandiya, San Marino'yu 6-0 yendi. İngiltere'de Saka, Finlandiya'da da Hakans hat-trick yaptı.Elemelerin 4. haftası, yarın A, E, F, G ve J gruplarında oynanacak 11 maçla tamamlanacak.

Sonuçlar şöyle:

B Grubu

İrlanda-Cebelitarık: 3-0

Fransa-Yunanistan: 1-0

C Grubu

Ukrayna-Malta: 1-0

İngiltere-Kuzey Makedonya: 7-0

D Grubu

Ermenistan-Letonya: 2-1

Türkiye-Galler: 2-0

H Grubu

Finlandiya-San Marino: 6-0

Kuzey İrlanda-Kazakistan: 0-1

Slovenya-Danimarka: 1-1

I Grubu

İsviçre-Romanya: 2-2

İsrail-Andorra: 2-1

Belarus-Kosova: 2-1