Ekonomi

Motorine zam yapıldı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artışlardan etkilenen motorin fiyatlarına gece yarısı zam yapıldı.
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türkiye motorin zam

HABER MERKEZİ

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısı 1,64 TL'lik bir zam geldi.

Zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

Benzin fiyatı: 24,03 TL

Motorin fiyatı: 23,80 TL

LPG fiyatı: 11,19 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 24,44 TL

Motorin fiyatı: 24,21 TL

LPG fiyatı: 11,23 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,51 TL

Motorin fiyatı: 24,38 TL

LPG fiyatı: 11,01 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 25,12 TL

Motorin fiyatı: 24,90 TL

LPG fiyatı: 10,51 TL

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