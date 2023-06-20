Motorine zam yapıldı
HABER MERKEZİ
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına gece yarısı 1,64 TL'lik bir zam geldi.
Zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul
Benzin fiyatı: 24,03 TL
Motorin fiyatı: 23,80 TL
LPG fiyatı: 11,19 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 24,44 TL
Motorin fiyatı: 24,21 TL
LPG fiyatı: 11,23 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 24,51 TL
Motorin fiyatı: 24,38 TL
LPG fiyatı: 11,01 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 25,12 TL
Motorin fiyatı: 24,90 TL
LPG fiyatı: 10,51 TL