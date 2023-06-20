Motorine zam yapıldı

HABER MERKEZİ

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısı 1,64 TL'lik bir zam geldi.

Zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

Benzin fiyatı: 24,03 TL

Motorin fiyatı: 23,80 TL

LPG fiyatı: 11,19 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 24,44 TL

Motorin fiyatı: 24,21 TL

LPG fiyatı: 11,23 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,51 TL

Motorin fiyatı: 24,38 TL

LPG fiyatı: 11,01 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 25,12 TL

Motorin fiyatı: 24,90 TL

LPG fiyatı: 10,51 TL