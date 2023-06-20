Maraş’ta son 24 saatte 3’üncü deprem

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Türkiye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin saati 03.14 olarak kaydedilirken derinliği ise 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

Dün sabah saat 04.21’de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Yine akşam saatlerinde Maraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte olduğu belirlenmişti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.