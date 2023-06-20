Başbakan Mesrur Barzani Ankara’da

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Başbakan’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yeni hükümet yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi ile Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Daha önce Türkiye’yi iki ziyaret eden Başbakan Mesrur Barzani 28 Kasım 2019’da başbakan olarak Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleşmiş ve Erdoğan’la bir araya gelmişti.

Başbakan görüşmeden sonra yaptığı açıklamada “Ortak çıkarlar temelinde ikili ticari ilişkiler başta olmak üzere bölgenin istikrarının sağlanmasında önemli ilerlemeler kaydettik” ifadelerini kullanmıştı.

15 Nisan 2022’de Türkiye’ye ikinci ziyaretini gerçekleştiren Başbakan, Erdoğan ve diğer yetkililerle görüşmeler yapmıştı.