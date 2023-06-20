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Ağrı'ya düğüne giderken kaza yaptılar: 9 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
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HABER MERKEZİ

Emrah İşler'in kullandığı hafif ticari araç, Aşağı Aktaş Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü, araçtaki Canan İşler ile anne Şehriban, çocukları Hüma, Eflin, Yusuf, Sıla, Faruk Batuhan, Emsal İşler yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Horasan itfaiye amirliği ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

Bu arada araçtakilerin Ağrı'daki yakınlarının düğününe giderken kaza yaptıkları öğrenildi. (Kaynak: AA)

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