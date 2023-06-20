Mihail Bogdanov: Suriye'deki Kürt sorununun çözümü ABD için önemli değil

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Suriye krizini çözmek için Kazakistan’da devam eden 20. Astana görüşmeleri öncesi Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, basına açıklamalarda bulundu.

Bogdanov, ABD güçlerinin Suriye’nin toprak birliğine karşı Özerk Yönetimi desteklediğini belirterek, "Tabii Amerikalılar sözde yarı devlet oluşturan birçok Kürt örgütünü destekliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Ama ne yazık ki Amerika'nın buna önem vermediğine ve Kürt müttefiklerinin Şam'la diyalog kurmasına izin vermediğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bogdanov konuşmasında, “terörle mücadele bahanesiyle Suriye'nin önemli petrol ve ekonomik bölgelerinde ABD'nin yasa dışı varlığının devam ettiğini” belirtti.

Bogdanov ayrıca, dün Rusya, Suriye, Türkiye ve İran dışişleri bakan yardımcılarının Astana görüşmeleri çerçevesinde Şam ile Ankara arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik "yol haritasını" görüşeceklerini söylemişti.

Kazakistan’da Suriye konulu 20. Astana görüşmeleri bugün başladı.