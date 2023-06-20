Areci: Suriye'nin kuzeyindeki cezaevlerinden 3 binden fazla terörist teslim aldık

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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci, New York'ta düzenlenen Üçüncü Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki (Rojava) cezaevlerinden 3 binden fazla teröristi geri aldıklarını söyledi.

Kasım Areci, "Uluslararası Koalisyon ile terörle mücadelede büyük adımlar attık ve bu iş birliği sonucunda terörü yok ettik ve bazı liderlerini de öldürdük" dedi.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca, “DAİŞ'e karşı askeri zaferin ardından Irak hükümeti, göçmenleri yerlerine geri döndürmek için ulusal bir planı onayladı” ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 50 binden fazla Iraklı, Suriyeli ve 10 bin yabancının bulunduğu Hol Kampı’na önem verdiğini vurgulayan Areci, “Bu kamp, şiddet, suç ve aşırıcılıkla dolu karmaşık bir sosyal ortam olduğu için Irak ve bölgenin ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, Irak'ın şimdiye kadar Hol Kampı’ndan 1 bin 393 aileyi geri getirdiğini, bunlardan 840’ının topluma yeniden entegre olmaları için bir rehabilitasyon merkezine yerleştirildiğini belirtti.