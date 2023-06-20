Politika

Başbakan Mesrur Barzani’nin Hakan Fidan’la görüşmesi başladı

Resmi temaslar kapsamında Ankara’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani’nin Türkiye Dışileri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesi başladı.
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kürdistan Mesrur Barzani hakan fidan görüşme

ERBİL (K24)

K24 Ankara muhabiri Azad Altun, Başbakan Mesrur Barzani’nin Türkiye Dışileri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesi başladığını bildirdi.

Muhabirimiz, görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilikilerin geliştirilmesi ile taraflar arası ticari ilişkilerin yanı Irak ve bölgedeki siyasi gelişmelerin ele masaya yatırıldığı bilgisini aktardı.

Muhabirmiz, siyasi gözlemcilerin Başbakan Mesrur Barzani’nin Ankara ziyatetinin ikili siyasi ve ticari ilişkileri gelişmesi açısından önemli olduğunu vurguladığını belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başbakan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yeni hükümet yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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