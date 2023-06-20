Başbakan Mesrur Barzani Hakan Fidan’la görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Türkiye Dışileri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya geldi.

K24 Ankara muhabiri Azad Altun, görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile taraflar arası ticari ilişkilerin yanı Irak ve bölgedeki siyasi gelişmelerin masaya yatırıldığı bilgisini aktardı.

Muhabirmiz, siyasi gözlemcilerin Başbakan Mesrur Barzani’nin Ankara ziyatetinin ikili siyasi ve ticari ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğunu vurguladığını belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başbakan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yeni hükümet yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.