Başbakan Mesrur Barzani’nin Erdoğan’la ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün remi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gitti.

Başbakan, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nde yapılan açıklamaya göre görüşmelerde Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesnin yanı sıra Irak ve böldeki gelişmeler ele alındı.

K24 Ankara muhabiri, Başbakan ile Hakan Fidan’ın görüşmesinde Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile taraflar arası ticari ilişkilerin yanı sıra Irak ve bölgedeki siyasi gelişmelerin masaya yatırıldığı bilgisini aktardı.