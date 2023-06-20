Politika

Başbakan Mesrur Barzani'den Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama

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kürdistan Mesrur Barzani Türkiye ziyaret

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.    

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşen Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başbakan şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı RTErdoğan ile bir araya gelmekten ve kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmekten memnuniyet duyuyorum.

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında gelişen ikili ilişkiler ile Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldık.”

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