Biden: ABD dış politikası hakkında Kissinger dahil yaşayan herkes kadar çok şey biliyorum

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2024'te yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanyanın bağış toplama etkinliği sırasında konuşan Demokrat Partili ABD Başkanı Biden, dış politika tecrübesiyle övündü.

80 yaşındaki Biden, 'ABD dış politikasının duayeni' diye anılan ve mayıs ayında 100 yaşına giren Henry Kissinger'ın kendisini geçemeyeceğini iddia etti.

Biden, Kaliforniya eyaletinin Atherton kentinde düzenlenen etkinlikte şunları söyledi:

"Abartılı bir şey diyeceğim. Sanırım Amerikan dış politikası hakkında yaşayan herkes kadar -buna Kissinger dahil- çok şey biliyorum... Son 207 yıldır, hayatım boyunca yaptığım şey buydu."

50 yıldır ulusal düzeyde siyaset yapan, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü, 2009 ile 2017 yılları arasında Barack Obama yönetiminde Başkan Yardımcısı olan 80 yaşındaki Biden, en yaşlı ABD Başkanı olarak biliniyor. Biden, 1970'lerde Richard Nixon ve Gerald Ford yönetimlerinde Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Kissinger'dan 20 yaş daha genç.

Biden, “Fark ettiyseniz, [Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin işgale gittiğinde NATO'yu böleceğinden neredeyse emindi. NATO hiç olmadığı kadar birleşmiş durumda" dedi.

Kissinger, geçen ay Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, 2008'de Batı'nın Ukrayna'ya bir gün NATO üyesi olacağına dair verdiği sözün, Moskova ile Kiev arasındaki mevcut çatışmaya yol açan 'ağır bir hata' olduğunu belirtti. Ancak "Şu andaki duruma göre, Ukrayna ittifaka katılmadan Avrupa'da barış imkansız olur" diye ekledi.

Kissinger Mayıs 2022'de Davos'ta yaptığı konuşmada ise 2014'te Ukrayna krizi Kiev'de silahlı Maidan darbesiyle başlatıldığında, 'Ukrayna'nın tarafsız bir devlet ve Avrupa içindeki gruplaşmaların ön cephesi olmaktan ziyade Rusya ile Avrupa arasında bir köprü olmasını' savunduğunu hatırlatmıştı. 'Bunun yerine Kiev'in stratejik amaç olarak NATO üyeliği peşinde koşarak bugünkü çatışmaların taşlarını döşediği' eleştirisini getiren kurt diplomat, '8 yıl önce teşvik ettiği fırsatın artık varolmadığını, ama yine de nihai bir hedef olarak akıl tutulması gerektiğini' söylemişti. Kiev'e 'toprak dahil taviz verip Moskova'yla barış anlaşmasına varmasını' tavsiye etmişti.