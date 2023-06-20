Hükümet Sözcüsü: Mesrur Barzani’nin Türkiye ziyareti ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor

Erbil (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya geldi.

Söz konusu görüşmelerde Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında gelişen ikili ilişkiler ile Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldık” dedi.

Bu arada görüşmeyle ilgili açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, “Mesrur Barzani’nin ziyareti, Irak’taki son gelişmeleri ele almak için iyi bir fırsat oldu” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin amacının Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri geliştirmek olduğunu vurgulayan Adil, iki taraf arasındaki görüşmelerin önemine dikkat çekti.