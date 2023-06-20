Ekonomi

Moody's TCMB için faiz tahminini yayımladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yayımlanan raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini mevduat faizlerine yaklaştırarak yüzde 25-30 seviyesine çekmesini beklendiği belirtildi.
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dünya Moodys Türkiye TCMB Faiz tahmini

HABER MERKEZİ

Bloomberg HT'nin haberine göre Moody's, Türkiye’de ekonomi politikalarında beklenen değişikliğin gerçekleşmesi halinde bunun kredi notu açısından olumlu olacağını belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşunun yayımladığı raporda “İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur” değerlendirmesinde bulunuldu.

Moody’s yayımladığı raporda politika faizini hızla vadeye bağlı olarak yüzde 25-30 seviyesinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını beklediklerine yer verirken para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağı değerlendirmesinde bulundu.

 

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