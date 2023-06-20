Politika

DAİŞ’in katlettiği 39 Ezidi’nin cenazesi ailelerine teslim edildi

Şengal’de DAİŞ katliamında hayatını kaybeden 39 Ezidi Kürt’ün cenazesi, kimlik tespitinin ardından ailelerine verildi.
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Irak Şengal Ezidiler Ezidi Kürtler DAİŞ Musul Cenaze

MUSUL (K24)

DAİŞ’in Şengal’de öldürdüğü 39 Ezidi'nin naaşı Musul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Musul Adli Tıp Kurumu'ndaki kesin kimlik tespitinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi. 

ŞENGAL KATLİAMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.

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