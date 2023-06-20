Politika

Kanada'da askeri helikopter düştü: 2 ordu mensubu kayıp

Kanada'da Ottawa Nehri'ne yakın bir yerde düşen askeri helikopterde bulunan 4 ordu mensubundan 2'sinin kayıp olduğu açıklandı.
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dünya Helikopter Kanada Ordu

HABER MERKEZİ

Kanada Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerinden 4 personelin, düşen askeri helikopterde eğitim amaçlı bulunduğu belirtildi.

Kazanın ardından 2 kişinin arama-kurtarma çalışmalarında bulunduğu, diğer 2 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

Kanada Silahlı Kuvvetlerinden 50 personelin, kayıp 2 kişi için nehirde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, kayıp olanların bir an önce bulunmasını ve yaralananların hızlı şekilde iyileşmesini diledi.

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