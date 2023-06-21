Ronaldo milli takım formasıyla 200 maça çıkan ilk futbolcu oldu
HABER MERKEZİ
EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının 2. gününde A, E, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar yapıldı.
Portekiz formasını ilk defa 20 Ağustos 2003'te giyen 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 200 milli maçta oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
89. dakikada fileleri havalandıran Ronaldo, milli takımdaki gol sayısını 123'e çıkardı ve Portekiz'in sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.
EURO 2024 ELEMELERİ’NDE SONRAKİ MAÇLAR EYLÜLDE
Elemelere 7-12 Eylül tarihlerindeki 5 ve 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.
17. Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.
EURO 2024 Elemeleri 4. haftasının 2. günündeki maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-1
E Grubu
Moldova-Polonya: 3-2
Faroe Adaları-Arnavutluk: 1-3
F Grubu
Avusturya-İsveç: 2-0
Estonya-Belçika: 0-3
G Grubu
Bulgaristan-Sırbistan: 1-1
Macaristan-Litvanya: 2-0
J Grubu
İzlanda-Portekiz: 0-1
Bosna Hersek-Lüksemburg: 0-2
Lihtenştayn-Slovakya: 0-1