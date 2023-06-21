Okyanusta kaybolan denizaltında 28 saatlik oksijen kaldı

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1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltını arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp denizaltında 5 kişi var. Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

ABD Sahil Güvenlik komutanları, okyanusun yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanı üzerindeki karmaşık aramaya liderlik etmeye devam ediyor.

Kanada donanması, hava kuvvetleri ve sahil güvenlikten kurtarma ekiplerinin yanı sıra New York eyaleti hava güvenliği de yardım ediyor.

Son olarak bir Fransız araştırma gemisi de aramaya katıldı.

YAKLAŞIK 28 SAATLİK OKSİJEN KALDI

Titan denizaltısının Newfoundland'ın başkenti St Johns'un yaklaşık bin 450 kilometre doğusunda ve 643 kilometre güneyinde olduğu düşünülüyor.

3 bin 800 metre derinlikte bulunan Titanik enkaz alanına iki saatlik dalışından bir saat 45 dakika sonra denizaltıyla temas kesildi.

ABD Sahil Güvenlik tahminlerine göre, Titan'da gemide yaklaşık 28 saatlik oksijen kaldı.

ARAMA SIRASINDA 'VURMA SESLERİ' DUYULDU

Kanadalı bir arama uçağının denizaltının kaybolduğu bölgeden 30 dakikalık aralıklarla gelen "vuruş" tespit ettiğini söyleyen haberler geldi.

Hem Rolling Stone hem de CNN tarafından bildirilen notlarda "P8 [deniz aracı], bölgede her 30 dakikada bir çarpma sesleri duydu. Dört saat sonra ek sonar konuşlandırıldı ve çarpma sesleri hala duyuluyordu" denildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına liderlik eden Boston Sahil Güvenlik, konuyla ilgili yorum yapmadı.

TİTAN’IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Son derece küçük bir denizaltı olan Titan 670 cm. uzunluğunda, 280 cm. genişliğinde ve 250 cm yüksekliğinde.

Bu kadar küçük olması nedeniyle yolcuları yerde oturmak zorunda kalıyor.

Bu tip deniz araçları, denizaltıların aksine, sınırlı güçle hareket edebiliyor. Bir destek gemisinden denize bırakılıyor ve geri güverteye çekiliyor.

Titan bir oyun konsolu kumandasıyla kontrol ediliyor.

TİTANİK, KUZEY ATLANTİK'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.