Politika

AK Partili Kurt: Mesrur Barzani’nin ziyareti, Aliyev’in ziyareti kadar önemli

AK Partili Abdurrahman Kurt, Başbakan Mesrur Barzani’nin Türkiye ziyaretinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ziyareti kadar önemli olduğunu söyledi.
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kürdistan Abdurrahman Kurt Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine konuk olan AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, Başbakan Mesrur Barzani’nin Türkiye ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kurt, Başbakan Mesrur Barzani’nin Türkiye ziyaretinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye ziyaretleri kadar önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’de 25-30 milyon Kürt olduğunu ve bu vatandaşların Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Kurt, bu yüzden Mesrur Barzani’nin Türkiye ziyaretinin ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Kurt, Türkiye ile Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin geçmişe nazaran daha da geliştiğini belirterek, Mesrur Barzani’nin ziyaretinin ileride ilişkilerde etkili sonuçlar sağlayacağını kaydetti.

Abdurrahman Kurt, Kürdistan Bölgesi’nin devletleşebilmesi açısından iyi bir altyapısının olduğunu vurguladı.

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