Politika

Irak ordusundan Kerkük’te Kürt köyüne baskın

Dün gece Irak ordusu güçlerinin Kerkük’ün Sergeran nahiyesine bağlı Pelkane köyüne baskın düzenlediği ve Kürt çiftçilere ait sulama aletlerini kırarak köy ağasını gözaltına aldığı bildirildi.
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kürdistan Kerkük Pelkane köyü

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan bir Pelkane sakini, dün gece geç saatlerde Irak ordusu 8’inci Tümen’e bağlı askerlerin zırhlı araçlarla köye baskın düzenleyerek köy ağasını gözaltına aldığını, buldukları tarım sulama aletlerine de zarar vererek kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Baskın sırasında K24 muhabirinin telefonla ulaştığı köy ağası Deşti Ağa, gözaltına alınma sebebinin, kendi arazisinde mısır ekimi ve sulama yapması olduğunu belirtti.

Pelkane köyü sakinleri, tarımla uğraşan insanların Iraklı güvenlik güçlerinin hedefi haline geldiğini söylüyor.

16 Ekim 2017 olayları sonrası ithal Araplar, Irak güçlerinin desteğiyle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistan bölgelere girerek Kürtlerin ev ve arsalarına el koymaya başladı.

Bu yerlerin başında gelen Pelkane köyünde yılın büyük bölümünde köy sakinleri Iraklı güçlerin baskısına ve ithal Arapların tehdit ve tacizlerine maruz kalıyor.

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