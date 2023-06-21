Sefin Dizeyi: Mevcut Türkiye hükümeti, Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri geliştirmek istiyor

LÜKSEMBURG (K24)

K24’e konuşan Sefin Dizeyi, Başbakan Mesrur Barzani’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler, güvenlik sorunu, ekonomi ve enerji konularının ele alındığını belirtti.

Dizeyi, Mevcut Türkiye hükümetinin, Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri geliştirmek istediğini kaydetti.

Lüksemburg ve Belçika’da temaslarda bulunan Sefin Dizeyi, görüşmelerde son gelişmeler, güvenlik, DAİŞ’in bölgede devam eden tehdidi, Erbil-Bağdat ilişkileri ve seçim konularının konuşulduğunu ifade etti.

Sefin Dizeyi, Avrupalı yetkililerin demokrasi sürecini desteklediğini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Ezidi Soykırımı’nı tanıdığı için Belçika hükümetine teşekkür ettiklerini belirten Dizeyi, Şengal Anlaşması’nın uygulanması için uluslararası destek talebinde bulunduklarını söyledi.