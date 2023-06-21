Diyarbakır’da silahlı saldırı: 2 kardeş yaşamını yitirdi

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Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kardeş markette uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Bugün saat 12.30 sıralarında Bağlar ilçemizde, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmada İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi (M.K) tarafından silahla açılan ateş sonucu, yine İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi (K.K) ve Teknisyen Yardımcısı (H.K) maalesef hayatını kaybetmişlerdir.

Şüpheli Çarşı ve Mahalle Bekçisi (M.K) olayda kullanılan silahla birlikte emniyet birimlerimize teslim olmuştur.

Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılmıştır.”