Yaşam

İzlanda Cumhurbaşkanı’ndan Kürt yüksek lisans öğrencisine ödül

İzlanda’da öğrenim gören Fryad Nadir Baleki isimli Kürt öğrenciye, yüksek lisans tezi araştırma konusundaki başarısından dolayı ödül verdi.
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Fryad Nadir Baleki - Cumhurbaşkanı Guðni Th. Jóhannesson
Fryad Nadir Baleki - Cumhurbaşkanı Guðni Th. Jóhannesson
avrupa İzlanda Kürt

ERBİL (K24)

Soran bölgesinden olan Fryad Nadir Baleki, birkaç yıl önce öğrenimini sürdürmek için İzlanda’ya gitti. İnşaat mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlayan Baleki, ülke çapındaki en iyi araştırmaya verilen ödülü kazandı.

K24’e konuşan Baleki, cumhurbaşkanlığı ofisinde, Cumhurbaşkanı Guðni Th. Jóhannesson tarafından kabul edildiğini ve kendisine ödül takdim edildiğini söyledi.

Baleki, alanında derece elde eden öğrencilerin cumhurbaşkanı tarafından ödüllendirildiğini dile getirdi.

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