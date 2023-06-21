Mehmet Şimşek'ten 'HDP' yanıtı: İlgili birimler çalışıyor

HABER MERKEZİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, “AYM, HDP’nin hesaplarına bloke konulması talebini redderek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri isteyebilir dedi. Bir girişiminiz olacak mı?” şeklindeki sorusuna Şimşek, “İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar” diyerek yanıt verdi.

AYM’NİN KARARI

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini görmüş ve oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.