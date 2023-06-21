Irak Cumhurbaşkanı, bütçe yasasını imzaladı

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Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Irak Parlamentosu’nda kabul edilen 2023, 2024 ve 2025 yılı bütçe yasasını imzaladı.

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Reşid’in bütçe yasasını imzaladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı, bütçenin onaylanmasının hükümetin, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin sağlanması, ekonomik altyapının onarılması ve önemli ve stratejik projelerin başlatılmasını içeren programını uygulaması için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

2023, 2024 ve 2025 yılı Irak bütçesi yasası 78 maddeden oluşuyor ve 2023 yılı için toplam mali bütçenin 198 trilyon 910 milyar 343 milyon 590 bin dinar olacağı öngörülüyor.

Yıllık toplam gelirin 134 trilyon 552 milyar 919 milyon 63 bin dinar olduğu öngörülürken, buna göre bütçe açığı 64 trilyon 357 milyar 424 milyon 527 bin dinar oluyor.

Yasaya göre, Irak bütçesinin en büyük geliri, Kürdistan Bölgesi'nden günde 400 bin varil olmak üzere Irak genelinden günde 3,5 milyon varil ihraç etmesi gereken petrol ihracatına bağlı.

Öte yandan ABD dolarının Irak Dinarı karşısındaki kuru 130 bin Dinar.

Irak hükümeti, bütçe açığını kapatmak için uluslararası kredilere ve yardımlara güveniyor. Petrol fiyatları yükselirse, söz konusu gelirin yüzde 70'i açığı kapatmak için tahsis edilecek.