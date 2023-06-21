ORSAM Başkanı: Türkiye-Kürdistan ilişkilerinde yeni gelişmeler var

ANKARA (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, dün Türkiye’nin başkenti Ankara’ya yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya gelmişti.

Söz konusu görüşmelerde Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapılmıştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında gelişen ikili ilişkiler ile Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldık” demişti.

Başbakan’ın Türkiye ziyaretiyle ilgili K24’e değerlendirmelerde bulunan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, “Dünya değişiyor, Ortadoğu değişiyor, Arabistan bile İran’la anlaşmaya gitti. Tabi böyle bir ortamda kardeş ülkelerin, kardeş halkların birbiriyle diyaloğu ve işbirliği çok önemli. Özellikle Kürtler ve Türkler, sonra Araplar…” dedi.

“Bugün değişen dünyada Türkler ve Kürtlerin işbirliği yapması, aynı paralelde ve aynı düzeyde olması ve birbirine destek olması çok önemli” diyen Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

“Çünkü bakıyoruz Batı birbiri ile dayanışıyor. Gelinen bu süreçte Türkiye-Kürdistan ilişkileri Türkiye-Irak ilişkileri çok önemli. Yeni gelişmeler var. Türkiye-Kürdistan ilişkileri, yeni bir gelişme olarak da bölgenin gelişmesi olabilir. Yüz yıldır zayıf kalan, bilerek zayıflatılan; terörle, savaşlarla, ambargo ve baskılarla zayıflatılan bir bölge var ve bunların hepsini Irak yaşadı. Türkler, Kürtler ve Araplar yaşadı.”

“CİDDİ YAKINLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ MÜMKÜN”

Ayrıca bölgenin ayağa kalkması için Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasında yaşanacak ciddi yakınlaşmanın önemine değinen Uysal, şöyle devam etti:

“Bu ciddi yakınlaşma ve işbirliği ile mümkün. Bu, Türkiye’nin de Kürdistan’ın da istifade edeceği bir durum olacaktır. Başbakan Sayın Mesrur Barzani’nin Türkiye’ye gelmesi iki taraf arasındaki ilişkilerin yakınlığını gösteriyor, daha yoğun işbirliği niyetini gösteriyor. Bu işbirliğinden iki tarafın da çok şey kazanacağını biliyoruz. Güvenlik, kalkınma, ticaret, sanayi… sağlıktan eğitime, enerjiden turizme birçok alanda büyük işbirliği imkânları var. Sayın Mesrur Barzani’nin de en üst düzeyde karşılanması Türkiye’nin Kürdistan ile yapacağı işbirliğine olan ilgisini ve Kürdistan tarafından karşılıklı ilgiyi gösteriyor. İnşallah daha güzel sonuçlar çıkacaktır buradan diye düşünüyorum.”

“KÜRTLER TARAFINDAN DA BENİMSENEN BİR DURUM OLDU”

Öte yandan, “Bundan sonra Ankara-Erbil İlişkileri daha stratejik hale gelecektir ve bu durum Türkiye’deki Kürt sorununun diplomatik yoğunluklu ilişkilerle de çözülmesine yol açacaktır” diyen Prof. Dr. Ahmet Uysal, şunları vurguladı:

“Türkiye ile Kürdistan arasındaki işbirliğinin diplomasinin gelişmesi ve sorunların bu yolla çözülmesi Kürtler tarafından da benimsenen bir durum oldu artık. Tabii ki bu konu üzerindeki gerginliğin azalması Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin daha gelişmesine faydalı olacaktır.”

“KÜRDİSTAN BÖLGESİ TÜRKİYE İÇİN GÜVENLİ BİR LİMANDIR"

ORSAM Başkanı, “Türkiye’nin yönetiminde en üst düzeyde Kürt vatandaşlarımızın olması Kürdistan bölgesine olan ilgi konusunda da faydası olacaktır” diyerek, şöyle devam etti:

“Artık bir rekabet değil stratejik işbirliğinin doğacağını düşünüyoruz. Çünkü Irak kırılgan, Irak merkezi yönetimi de kırılgan; İran’ın etkisi, Amerika’nın etkisi, Körfez’in etkisi, Türkiye’nin etkisinin olduğu ve şu andaki Irak hükümetinin bu durumu sağlıklı bir şeklide götüreceğinin garantisi olmadığından Türkiye güvenli bir limandır ve komşudur. Bu ortamda Kürdistan Bölgesi de Türkiye için güvenli bir limandır. Bölgemiz savaşlardan çok yoruldu ve artık ileriye bakmanın zamanı gelmiştir. Bundan böyle Ankara-Erbil ilişkileri daha çok hızlanacaktır. Türkiye hem Doğu hem Batı hem de Kürdistan ile olan ilişkilerini geliştirecektir diye düşünüyorum.”