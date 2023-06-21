Başbakan ve BM temsilcisinden Kürdistan genel seçimlerinin zamanında yapılmasına vurgu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert’i kabul etti.

Erbil’deki görüşmede Başbakan Mesrur Barzani ile Plasschaert, parlamento seçimlerinin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini vurguladı.

Seçimlerin daha fazla ertelenmemesi gerektiğinin vurguladığı görüşmede, bunun demokratik süreci geciktirmek için herhangi bir güç veya partinin isteklerine kurban edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki durumun konuşulduğu görüşmede, Irak’taki durum ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını elde etmesi ele alındı.