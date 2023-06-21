Hakan Fidan ve Blinken görüştü: Gündemde neler vardı?

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Türkiye ve ABD dışişleri bakanları, Ukrayna'daki durumu, NATO genişlemesini ve ikili ilişkileri görüştü

Hakan Fidan ve Blinken'ın, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptıkları ikili görüşmede, Ukrayna'daki durum, NATO genişlemesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Blinken'ın görüşmesinde, Ukrayna'daki durum, Türkiye'nin girişimiyle hayata geçirilen İstanbul Tahıl Anlaşması, NATO genişlemesi, Güney Kafkasya'daki gelişmeler bağlamında Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

KONFERANSTA, TÜRKİYE'Yİ FİDAN TEMSİL EDİYOR

İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı", sonuncusu geçen yıl 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin işbirliğinde Lugano şehrinde yapılan yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa konferansa katılan isimler arasında yer alıyor.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı ve iki gün sürecek konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da ele alınıyor.

FİDAN VE BLINKEN İKİLİ GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Öte yandan, Fidan ve Blinken, başkent Londra'da düzenlenen konferans kapsamında ilk kez gerçekleştirecekleri baş başa görüşme öncesi Türkiye ve ABD basınına konuştu.

Fidan, Ukrayna'ya verilen desteği göstermek amacıyla bugün Londra'da bulunduklarını belirtti.

Blinken ile yapacakları görüşmede ikili meseleleri de alacaklarını bildiren Fidan, "Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor" dedi.

Fidan, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve ABD Başkanı (Joe) Biden geçen yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını kurmuştu. Mekanizmanın amacı, çözüm bekleyen konuları ele almak ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için fırsatları araştırmaktır. Bu nedenle, Bakan Blinken'la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum"

"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİ DERİN VE ZENGİN"

Blinken de Türkiye'nin yeniDışişleri Bakanı Fidan'la çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkesi ve Türkiye'nin en temel konularda birlikte yaptığı çok şeyin olduğunu belirten Blinken, şunları söyledi:

"Konuşacak çok şeyimiz var. Elbette yaklaşan NATO zirvesi, İsveç'in katılım süreci, savunma işbirliğimiz, enerji ve ekonomik işbirliği dahil bir dizi konuda ilerleme kaydedilmesi hakkında konuşacağız ancak ülkelerimiz arasındaki ilişki derin ve zengin. Dediğim gibi, (bu ilişki) zamanımızın en önemli meselelerinin birçoğuna ilişkin. Birçok önemli konuyla ilgili. Dolayısıyla, burada Londra'da sizinle biraz zaman geçirme fırsatı bulduğum için çok teşekkür ederim."