Politika

ABD heyetinden Başbakan’a: Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge’yi desteklemeye devam edeceğiz

Görüşmede ABD Savunma Bakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Austin’in selamlarını Başbakan’a ileterek, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge güçlerine verdiği desteği yineledi.
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kürdistan Matthew McFarlane Dana Stroul Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD'nin Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul ve Irak ve Suriye'deki Koalisyon Kuvvetleri Genel Komutanı General Matthew McFarlane’i kabul etti.

Görüşmede ABD Savunma Bakan Yardımcısı, Savunma Bakanı Austin’in selamlarını Başbakan’a ileterek, ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge güçlerine verdiği desteği yineledi.

Görüşmenin ana konusu, Peşmerge Bakanlığı'nın reformlarına ilişkin gelişmeler ve Peşmerge Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı'nın uygulanmasına yönelik adımlar ve prosedürler oldu.

ABD’li bakan yardımcısı, ABD ve Uluslararası Koalisyonun terör tehdidiyle mücadelede, özellikle DAİŞ’in yeniden güçlenmemesi için Peşmerge güçlerine desteğini sürdüreceğini söyledi.

Başbakan ise, Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destek için ABD’ye teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi'nin ABD ile kapsamlı ilişkiler geliştirme arzusunu yineledi.

Görüşmede, Kerkük ve diğer Kürdistani bölgelerde Kürt ve Türkmen çiftçilerin arazilerinin işgaline son verilmesi konusu da değerlendirildi.

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