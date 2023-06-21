Başbakan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ile bir araya geldi
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arap Ülkeleri Bölge Direktörü Abdallah Al Dardari başkanlığındaki Birleşmiş Milletler (BM) üst düzey heyetiyle bir araya geldi.
Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ekonomik gelirleri çeşitlendirme, hizmetleri dijitalleştirilmesi, bankacılık sistemini etkinleştirmenin yanı sıra yerli ve yabancı yatırımcılara kolaylık sağlanması alanlarındaki reformları ele alındı.
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ele alındığı görüşmede, su kaynaklarının korunması ve baraj inşa edilmesinin önemi de ele alındı.