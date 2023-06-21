Trabzon'da Kürt işçilere saldırı: 2'si ağır 6 yaralı

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Gazete Duvar’da yer alan haber göre, Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde TOKİ inşaatında çalışan Kürt işçiler, ırkçı saldırıya uğradı.

Habere göre Ağrı nüfusuna kayıtlı 6 işçinin uğradığı sopalı ve taşlı saldırıda bir işçinin kafasına 8 dikiş atıldı, bir işçi kolunda bıçaklandı ve burnu kırıldı, bir işçinin kolu çıktı.

Kürt işçilere yönelik linçin kronolojisi haberi

“ARABALARDAN SOPALARLA İNEREK SALDIRDILAR”

Darp edilen işçilerden U.G. şu ifadeleri kullandı:

“Mesai bitiminde eve dönmek için yola çıkmıştık. Mahalleden ana yola çıkmak isterken bir araç önümüzü kesti. Yardım isteyeceğini sandık. Aracından inerek yanımıza geldi ve müziğin sesini kısmamızı istedi. Müziğin sesi zaten kısıktı. Biz de kısabileceğimizi fakat neden tepki gösterdiğini sorduk. Çalan müzik de Türkçe bir rap şarkısıydı. Pencereden bize yumruk attı. Biz 6 kişi olduğumuz için karşılık vermedik. Olay yerinden ayrılmaya çalışırken bir sürü araba geldi. İçinden sopalı insanlar indi. Biz ne olduğunu anlamadan saldırıya uğradık.”

Saldırıya uğrayan işçi, “Kardeşim kolundan bıçaklandı. Abimin kafası yarıldı. Bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Hepimiz ağır şekilde darp edildik. Araçla geri geri kaçarak şantiye alanına döndük. Bir minibüs geldi, abime çarptı. Abimin göğüs kafesi zedelendi. Daha sonra yine araçlar geldi. Bazılarında silah vardı. Polis ve jandarma da geldi. Araçla bölgedeki bir otele sığındık. Daha sonra jandarma bizi karakola götürdü. Karakolun da etrafına toplandılar. Jandarma havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı. 4-5 saat karakolda bekledik. Daha sonra durumu ciddi alanlarımız hastaneye götürüldü. Abim ve kardeşim hastaneden dün çıkabildi. Olayın sorumluları saldırganlar hala tespit edilmedi. Bir an önce yakalanarak cezalandırılmalarını istiyoruz” dedi.