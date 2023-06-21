Politika

Hengaw: İran 2023’te dört Kürt siyasi tutsağı idam etti

İran’da son altı ayda 13 siyasi tutuklunun idam edildiğini bildiren Hengaw, bu kişilerden dördününün Kürt olduğunu söyledi.
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kürdistan İran Doğu Kürdistan Rojhilat İdam Hengaw Sine

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü (Hengaw), Twitter hesabından bir istatistik paylaştı.

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Sine kentinde 34 yaşındaki Hemin Mustafa bu sabah idam edildi.

1 Mart 2013’te “Muhammed İbrahimi adlı İran Devrim Muhafızları üyesini” öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Mustafa’ya idam cezası verilmişti.

Hengaw, Hemin Mustafa’nın söz konusu cinayeti ağır işkence altında kabul etmek zorunda bırakıldığını aktardı.

Hengaw’ın paylaşımında, “Hemin Mustafa, siyasi ve ideolojik faaliyetleri suçlamasıyla son altı ayda İran cezaevlerinde idam edilen 13. tutukludur” denildi.

Buna göre idam edilenlerden 4’ü Kürt siyasi tutukluydu.

İran İnsan Hakları Örgütü’nün verilerine göre ise ülkede 2023’ün ilk 5 ayında en az 307 kişi idam edildi.

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