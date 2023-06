Hengaw: İran 2023’te dört Kürt siyasi tutsağı idam etti

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü (Hengaw), Twitter hesabından bir istatistik paylaştı.

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Sine kentinde 34 yaşındaki Hemin Mustafa bu sabah idam edildi.

1 Mart 2013’te “Muhammed İbrahimi adlı İran Devrim Muhafızları üyesini” öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Mustafa’ya idam cezası verilmişti.

Hengaw, Hemin Mustafa’nın söz konusu cinayeti ağır işkence altında kabul etmek zorunda bırakıldığını aktardı.

Hengaw’ın paylaşımında, “Hemin Mustafa, siyasi ve ideolojik faaliyetleri suçlamasıyla son altı ayda İran cezaevlerinde idam edilen 13. tutukludur” denildi.

Buna göre idam edilenlerden 4’ü Kürt siyasi tutukluydu.

İran İnsan Hakları Örgütü’nün verilerine göre ise ülkede 2023’ün ilk 5 ayında en az 307 kişi idam edildi.

statistics



Hemin Mustafai is the 13th prisoner who has been executed in the Iranian prisons in the last six months on charges of political and ideological activities.



4 of the executed were Kurdish political prisoners.



Source: Statistics and Documents Center Hengaw