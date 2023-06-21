Bakanlar Kurulu: Bütçede Kürdistan Bölgesi'ne yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz

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Bakanlar Kurulu, bütçe uygulamasında Kürdistan Bölgesi'ne yönelik her türlü ayrımcı tedbiri reddettiklerini açıkladı.

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin federal bütçenin uygulanmasında Kürdistan Bölgesi'ne yönelik her türlü ayrımcı önlemi reddettiği kaydedilirken, 140. Maddenin Uygulaması Komitesinin Kerkük'teki Kürt ve Türkmen çiftçilerin tarım arazilerine yönelik söz konusu maddeyi uygulama kararı memnuniyetle karşılandı.

Toplantının ilk bölümünde Başbakan Mesrur ​​Barzani, Irak bütçe yasasının kabulüne ilişkin gelişmelere ve bunun Kürdistan Bölgesi üzerindeki sonuçlarına değindi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin anayasa ve imzalanan anlaşmalar çerçevesinde üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirdiğini söyledi. Başbakan, “Ancak, anayasa ve sözleşmelerin ötesinde, mali haklar ve yetkilere ilişkin ilgili maddeler değiştirilmiştir. Anayasal olarak, iki hükümet arasındaki ortak anlaşmada değişiklik yapılmasına izin verilmiyor” dedi.

Toplantıda, daha önce Kürdistan Bölgesi bütçesini göndermemek ve mali haklarından mahrum bırakmak için bahane olarak kullanılan petrol meselesinde anlaşmaya varıldığı kaydedilirken, Kürdistan Bölgesi’nin tüm mali haklarının ödenmesinin federal hükümetin görevi olduğu belirtildi.

Bakanlar Kurulu, Anayasa'nın 140. Maddesini Uygulama Komisyonu'nun yeniden faaliyete geçirilmesi kararını memnuniyetle karşılarken, komisyonun Irak Tarım Bakanlığı'na Kürt ve Türkmen tarım arazilerinin tasfiyesi kararını iptal etmesi için yazdığı son mektubu tebrik etti.

İthal Araplar için tarımsal sözleşme yenilemelerinin askıya alınmasının önemine vurgu yapılan toplantıda, bu kararların uygulamaya konulması ve bu bölgelerde Kürt ve Türkmen çiftçilere karşı işlenen hiçbir yasal ve anayasal dayanağı olmayan haksızlıklara bir an önce son verilmesi gerektiği bildirildi.