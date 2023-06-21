Neçirvan Barzani, ABD Savunma Bakan Yardımcısı’nı kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Savunma Bakanı’nın Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Dana Stroul ile Irak ve Suriye'deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General Matthew McFarlane’i kabul etti.

Başkent Erbil’deki görüşmeye ABD’nin Irak Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğu’ndan diplomatların yanı sıra Peşmerge Genelkurmay Başkanı ve Kürdistan Bölgesi’nden yetkililer de katıldı.

Görüşmede ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri, Erbil-Bağdat ilişkileri, DAİŞ ile mücadeledeki son gelişmeler ve Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki reform süreci masaya yatırıldı.

DAİŞ'in hem Irak ve hem de Suriye'de hala bir tehdit unsuru olduğuna dikkat çekilen görüşmede, kazanımların korunması için DAİŞ tehdidiyle mücadelede ortak işbirliğinin sürdürülmesinin öneminin altı çizildi.

Görüşmede ABD’li heyet, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne verilen desteğin devam edeceğini bildirdi.

Peşmerge Bakanlığı bünyesinde yürütülen reform sürecinin başarıya ulaşması için fazla çaba sarf edilmesi gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, ABD heyeti, Neçirvan Barzani'ye bu süreçte gösterdiği çaba ve aktif rolü için teşekkür etti. Heyet, ABD'nin sürece desteğini sürdürdüğünü belirtti.

ABD’li heyet Kürdistan Bölgesi Başkanı’na ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in selamlarını iletti.