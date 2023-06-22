Bağdat, 140. Maddeyi Uygulama Komisyonu’nu aktifleştirdi

ERBİL (K24)

Irak hükümetinin 140. Maddeyi Uygulama Komisyonu’nu faal hale getirdiği, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin de söz konusu komisyonun çalışmalarını takip edeceği belirtildi.

Kerkük ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki diğer Kürdistani bölgelerinde normalleşme, nüfus sayımı ve referandumla ilgili anayasanın 140. maddesinin 31 Aralık 2007'de yürürlüğe girmesi gerekiyordu.

Ancak 2006'dan bu yana birbiri ardına gelen Irak hükümetleri bu maddeyi uygulamadılar ve bu maddenin uygulanmaması dolayısıyla söz konusu bölgelerdeki Kürtler sürekli baskılara maruz kaldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin göreve başlamasında bir ay sonra 28 Kasım 2022’de 140. Maddenin Uygulanması Yüksek Komisyonu yeniden oluşturuldu.

Aktif hale getirilen komisyonun Irak bütçesinden pay alması beklenirken, Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Irak hükümetinin söz konusu komisyonun faal hale getirilmesi kararını memnuniyetle karşıladı.

Erbil hükümeti bugün, söz konusu komisyonun Irak Tarım Bakanlığı’na yazdığı ve Kerkük’teki Kürt ve Türkmenlerin arazilerindeki ihlalin son bulmasını istediği mektubu memnuniyetle karşıladı.