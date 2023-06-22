Erdoğan 68 bakan yardımcısının atamasını yaptı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Son günlerde sık sık gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcıları ise Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya oldu.

Hamza Yerlikaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı'na; Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can Adalet Bakan Yardımcılığı'na atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılıklarına Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılıklarına Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alparslan ve Serdar Çam getirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci; Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alparslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi ve Şuay Alpay; Sağlık Bakan Yardımcılıklarına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay atandı