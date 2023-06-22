Politika

Trabzon’da Kürt işçilere saldırı | Valilik: Mahalle sakinleriyle tartışma

Trabzon Valiliği, Kürt işçilere yönelik saldırıyı “mahalle sakinleriyle tartışma" olarak nitelendirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Kürt işçiler Saldırı Trabzon valilik

HABER MERKEZİ

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde TOKİ inşaatında çalışan Kürt işçilerin dün saldırıya uğradığı belirtilmişti.

Ağrı nüfusuna kayıtlı altı işçinin uğradığı sopalı ve taşlı saldırıda bir işçinin kafasına sekiz dikiş atılırken bir işçi kolunda bıçaklandı, bir işçinin kolu çıktı.

Trabzon Valiliği, yaşananlara ilişkin gece yarısı açıklaması yaptı.

Söz konusu açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında 'Trabzon'da ırkçı saldırı' konulu haber ve yorumlarla ilgili olarak, ilçeye bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde inşaatta çalışan bir grup işçi, il merkezine seyir halindeyken araçtan yayılan yüksek sesli müzik nedeniyle mahalle sakinleri ile tartışma yaşanmıştır” denildi.

Açıklamada “Olay yerine ivedilikle sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek gerginlik sona erdirilmiştir” denilerek, şu ifadeler yer aldı:

“Meydana gelen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki taraftan hafif şekilde yaralanan 10 kişi çeşitli hastanelere sevk edilmiş, yapılan tetkik ve tedavi neticesinde 8 kişi ayakta tedaviyle 2 kişi de yatılı tedavi sonrası taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.”

Kürt işçilere yönelik linçin kronolojisi haberi

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv