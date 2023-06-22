Trabzon’da Kürt işçilere saldırı | Valilik: Mahalle sakinleriyle tartışma

HABER MERKEZİ

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde TOKİ inşaatında çalışan Kürt işçilerin dün saldırıya uğradığı belirtilmişti.

Ağrı nüfusuna kayıtlı altı işçinin uğradığı sopalı ve taşlı saldırıda bir işçinin kafasına sekiz dikiş atılırken bir işçi kolunda bıçaklandı, bir işçinin kolu çıktı.

Trabzon Valiliği, yaşananlara ilişkin gece yarısı açıklaması yaptı.

Söz konusu açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında 'Trabzon'da ırkçı saldırı' konulu haber ve yorumlarla ilgili olarak, ilçeye bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde inşaatta çalışan bir grup işçi, il merkezine seyir halindeyken araçtan yayılan yüksek sesli müzik nedeniyle mahalle sakinleri ile tartışma yaşanmıştır” denildi.

Açıklamada “Olay yerine ivedilikle sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek gerginlik sona erdirilmiştir” denilerek, şu ifadeler yer aldı:

“Meydana gelen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki taraftan hafif şekilde yaralanan 10 kişi çeşitli hastanelere sevk edilmiş, yapılan tetkik ve tedavi neticesinde 8 kişi ayakta tedaviyle 2 kişi de yatılı tedavi sonrası taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.”

Kürt işçilere yönelik linçin kronolojisi haberi