Hollanda'da ‘Stonehenge’ benzeri 4 bin yıllık kutsal alan keşfedildi

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İngiltere'nin ünlü Stonehenge'i gibi, en az üç futbol sahası büyüklüğünde olan ve toprak ve ahşapla inşa edilen kutsal alan, güneşle aynı hizada olacak şekilde inşa edilmiş.

Tiel belediyesinden yapılan açıklamaya göre arkeologlar, ayrıca Rotterdam'ın doğusunda, açıklıklardan güneşin parladığı noktalarda hayvan iskeletleri, insan kafatasları ve bronz bir mızrak ucu gibi değerli eşyalar keşfetti.

Arkeologlardan yapılan açıklamada, "En büyük höyük, güneş takvimi görevi görüyordu. İngiltere'deki Stonehenge'in ünlü taşları gibi" denildi.

Keşif yapanlar "Bu kutsal alan çok önemli bir yer olmalı insanların yılın özel günlerini takip ettikleri, ayinler yaptıkları ve ölülerini gömdükleri bir yer. Alaylar için kullanılan patikalar boyunca sıra sıra direkler duruyordu" ifadeleri kullanıldı.

Arkeologlar 2017 yılında bölgeyi kazarken birkaç mezar da keşfetti. Bir mezar, Mezopotamya'dan cam boncukla gömülmüş bir kadına aitti.

Hollanda'da bulunan en eski boncuk olduğu biliniyor ve araştırmacılar, bunun bu bölgedeki insanların yaklaşık 5 bin kilometre uzaktaki insanlarla temas halinde olduğunu kanıtladığını söyledi.

Arkeologlar, Taş Devri, Tunç Devri, Demir Çağı, Roma İmparatorluğu ve Orta Çağ'a ait bir milyondan fazla kazılmış objeyi araştırmak için altı yıl harcadı.

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın üzeri kapatıldı.

Keşiflerden bazıları Tiel'deki yerel bir müzede ve Hollanda Ulusal Eski Eserler Müzesi'nde sergilenecek.