Rojhilatlı partinin iki kanadı arasında çatışma: Ölü ve yaralılar var

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye yakınlarındaki Zirgwêz’de Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komele) ile İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu arasında çatışma çıktı.

K24 Süleymaniye Muhabiri, çatışmada 2 ölü ve çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.

Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komele) Merkez Komitesi’nin bugün yaptığı açıklamada, Abdullah Azerbar liderliğindeki İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu tarafından Komele’nin eğitim kampına saldırı düzenlendiği ve söz konusu partinin Peşmergelerine keskin nişancılar tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Komele’nin 2 Peşmergesi olan Saman İbrahimi ve Hiwa Sadiqi’nin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Komele’nin açıklamasında, “Bunun olmaması için çok çabaladık, ancak başarısızlıklarını telafi etmek için hiçbir eylemden ve suçtan geri durmayacaklardır” denildi.

Yeniden birleşmelerinden 7 ay sonra Komela Zehmetkeşan’ın iki kanadı bir kez daha bölündü. Geçtiğimiz günlerde taraflar, web siteleri ve sosyal medya üzerinden birbirlerine karşı medya saldırısı başlattı.

Dün İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu Merkez Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, “Komala Genel Sekreter Yardımcısı Omer İlhanizade, Banegewre kampındaki evinde kuşatıldı. Bu tür davranışlar tüm partisel ve ahlaki ilkeden uzaktır ve hiçbir şekilde müsaade edilmez” denilmişti.

Söz konusu eylemin sorumluluğu Kürdistan Emekçiler Topluluğu’na yüklenmişti.