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Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Saat 08.21'de meydana gelen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
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kürdistan Adıyaman Çelikhan Deprem

HABER MERKEZİ

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, saat 08.21’de, 7 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman Çelikhan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08.21'de meydana gelen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay ise, "Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmemiştir" diyerek, ekiplerin sahadaki taramalarını sürdüğünü açıkladı.

 

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