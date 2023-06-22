UEFA'dan Jose Mourinho'ya men cezası

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UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Roma teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili sürdürdüğü soruşturmada kararı açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya yenilen Roma'nın teknik direktörü Mourinho'ya, hakem Anthony Taylor'a karşı uygunsuz ve küfürlü dil kullandığı gerekçesiyle UEFA kulüp organizasyonlarından 4 maç men cezası verildi.

KULÜBE DE CEZA

31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçı sebebiyle Roma Kulübü de ceza aldı. Kulüp, taraftarlarının meşale yakması, sahaya madde atması, stada hasar vermesi yüzünden bir deplasman maçını taraftarından yoksun oynama ve 55 bin euro para cezası aldı.

Taylor'ın sarı kart gösterdiği 60 yaşındaki Portekizli teknik adam, Sevilla'nın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçı penaltılarda kazanması sonucu Avrupa kupaları finallerinde kariyerinin ilk mağlubiyetini yaşamıştı.