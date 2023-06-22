Spor

UEFA'dan Jose Mourinho'ya men cezası

İtalyan kulübü Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından hakeme yönelik uygunsuz davranışı nedeniyle 4 maç men cezası verildi.
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avrupa Jose Mourinho UEFA Men cezası

HABER MERKEZİ

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Roma teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili sürdürdüğü soruşturmada kararı açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya yenilen Roma'nın teknik direktörü Mourinho'ya, hakem Anthony Taylor'a karşı uygunsuz ve küfürlü dil kullandığı gerekçesiyle UEFA kulüp organizasyonlarından 4 maç men cezası verildi.

KULÜBE DE CEZA 

31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçı sebebiyle Roma Kulübü de ceza aldı. Kulüp, taraftarlarının meşale yakması, sahaya madde atması, stada hasar vermesi yüzünden bir deplasman maçını taraftarından yoksun oynama ve 55 bin euro para cezası aldı.

Taylor'ın sarı kart gösterdiği 60 yaşındaki Portekizli teknik adam, Sevilla'nın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçı penaltılarda kazanması sonucu Avrupa kupaları finallerinde kariyerinin ilk mağlubiyetini yaşamıştı. 

 

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