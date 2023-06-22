Politika

KDP-İ’den yaşanan çatışmaya ilişkin açıklama

Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ), Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komele) ile İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu arasında yaşanan çatışma çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.
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kürdistan kdp-i Komele

ERBİL (K24)

KDP-İ Merkez Yönetimi’nden yapılan açıklamada, taraflara itidal çağrısı yapılarak durumun daha da karmaşık hale gelmesine izin verilmemesi istendi.

Yaşanan çatışmanın Komele ve Kürt hareketinin çıkarına olmadığı belirtilen açıklamada, bunu sorunların çözümü için de uygun bir yöntem olmadığı ifade edildi.

KDP-İ, itidalin sağlanması ve olası bir kargaşanın önüne geçmek için arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi.

Bu sabah Süleymaniye’nin Zirgwêz köyü yakınlarında Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komele) ile İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 2 Komele Peşmerge’si yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

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