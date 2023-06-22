Mahkemeden Şeyh Said davasına ret

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Şeyh Said ve 46 arkadaşının mezar yerlerinin tespiti için Şeyh Said Derneği ve aile bireyleriyle birlikte Ankara 5. İdare Mahkemesinde, İçişleri Bakanlığı aleyhine açmış olduğumuz davada karar verilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Mahkeme gerekli araştırmaları yapmaksızın İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında ‘arşiv kayıtlarında bu yönlü bir bilgi ve belgenin olmadığı’ beyanına dayanarak davanın reddine karar vermiştir. Karara karşı istinaf başvurusu ile hukuki süreci devam ettireceğiz” ifadelerine yer verildi.

DAVA AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz yılın şubat ayında, Şark İstiklal Mahkemesi tarafından alınan kararla, 29 Haziran 1925’te Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda idam edilen Kürt lider Şeyh Said ve 46 arkadaşının kayıp naaşlarının yeri hakkında bilgi ve belgelerin verilmesi talebi için İçişleri Bakanlığı’na yapılan başvuruda bulunulmuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından başvuruya yasal süresi içerisinde cevap verilmemesi üzerine Nisan 2022’de Ankara İdare Mahkemesinde, zımni ret kararına karşı yürütmeyi durdurma istemli iptali davası açılmıştı.